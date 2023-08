Colpo in arrivo per la Sampdoria, almeno stando ai media francesi, e in particolare al prestigioso l'Equipe. In blucerchiato infatti sta per approdare Noah Lemina, fantasista del Paris Saint Germain e fratello dell'ex Juventus Mario. Il giocatore, molto giovane (è un classe 2005) si trasferirà a Genova in prestito secco.



A trattare direttamente l'operazione, scrive il quotidiano d'oltralpe, sarebbe stato il presidente Al-Khelaifi in persona. Si sarebbe occupato lui dell'operazione Lemina, visti i buoni rapporti con i dirigenti della Sampdoria, in particolare Radrizzani. In passato si era vociferato di un possibile inserimento proprio del gruppo di Al-Khelaifi come finanziatore nella Sampdoria. La speranza della Samp adesso è di avere Lemina già entro venerdì, per la partita di campionato.