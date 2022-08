L'esterno Antonio Candreva è ormai virtualmente un ex giocatore della Sampdoria: è stato raggiunto l'accordo tra il calciatore e la Salernitana, che aveva già da qualche tempo un'intesa con la Sampdoria. Tutto fatto quindi per il numero 87, che oggi sosterrà l'ultimo allenamento a Genova, saluterà i compagni e lascerà definitivamente Bogliasco.



L'agente di Candreva, Federico Pastorello, e il ds granata De Sanctis hanno limato poco fa gli ultimi dettagli residui. Domani Candreva lascerà la Samp, diretto all'Arechi. Si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto ad 1 milione, obbligo che scatterà in caso di salvezza della Salernitana. Candreva firmerà un biennale da 1,5 milioni netti a stagione.