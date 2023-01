Un po' a sorpresa la Sampdoria ha virtualmente chiuso l'arrivo di Mickaël Cuisance dal Venezia. Centrocampista, classe classe 1999, il giocatore è stato seguito sottotraccia negli ultimi gionri, quando i blucerchiati hanno capito di avere difficoltà a raggiungere Harroui.



Se non dovessero esserci intoppi improvvisi, scrive Il Secolo XIX, il francese ex Bayern Monaco potrebbe essere a Genova già oggi, al massimo domani. Cuisance arriverà in prestito al Doria, con Verre diretto al Palermo, e numericamente prenderà il posto del trequartista.