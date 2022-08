La Sampdoria e il Verona sono vicine a concludere una doppia operazione. Due calciatori, in uscita dal club blucerchiato, si apprestano ad accasarsi in gialloblù. E' stata conclusa in questi minuti la trattativa per portare l'esterno Fabio Depaoli da Genova al Veneto, dove peraltro aveva già giocato, questa volta a titolo definitivo. Il nome del laterale, però, non è l'unico sul taccuino delle società.



La dirigenza doriana e quella scaligera infatti secondo Sampnews24.com starebbero trattando anche Valerio Verre, dopo la possibile frenata in seguito all'acquisto di Verdi. Un po' a sorpresa le parti infatti sarebbero vicine alla fumata bianca, resterebbero da sistemare soltanto pochi ulteriori dettagli.