Alla fine, Wladimiro Falcone verrà accontentato: il portiere della Sampdoria tornerà al Lecce, squadra in cui ha giocato lo scorso anno facendo il titolare per la sua prima stagione in Serie A. Il club genovese, come noto, aveva mantenuto un diritto di controriscatto, esercitato alcune settimane fa. La società salentina ha però lavorato da subito al ritorno del ragazzo classe 1995, approfittando anche della volontà da parte del giocatore, che ha esplicitato il suo desiderio di tornare al Via del Mare.



La squadra di Sticchi Damiani verserà nelle casse doriane 4 milioni di euro per il cartellino di Falcone. Al calciatore invece è stato proposto un contratto quinquennale, oltre alla certezza di una maglia da titolare. A breve ci saranno le firme, poi l'ufficialità: a quel punto Falcone raggiungerà il Lecce in ritiro a Folgaria.