Sembra ormai in dirittura d'arrivo il rinnovo di Fabio Quagliarella con la Sampdoria. L'attaccante stabiese, protagonista e capocannoniere della formazione blucerchiata, dopo un tira e molla durato alcuni mesi pare ormai aver trovato l'intesa con Corte Lambruschini per prolungare il suo contratto di un anno.



Secondo La Repubblica resterebbero da limare soltanto alcuni dettagli. Il rinnovo come sempre sarà annuale, e nel contratto potrebbero essere previsti già alcuni accenni ad un suo futuro nella Sampdoria in altra veste. Non si tratterà di un proseguio di carriera da dirigente, come inizialmente accennato, ma probabilmente da allenatore delle giovanili. L'annuncio dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana.