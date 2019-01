23.00 - E' fatta per il ritorno di Manolo Gabbiadini alla Sampdoria: il club blucerchiato ha trovato l'accordo con il Southampton per un prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato ad altri 9, per un'operazione complessivamente da 12 milioni. Gabbiadini, che domani sarà in Italia per sostenere le visite mediche, firmerà un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione fino al 2024.