E' arrivata la fumata bianca che si attendeva da giorni per Pedro Obiang. La Sampdoria si appresta a battere un nuovo colpo di mercato, perchè il club blucerchiato sembra aver trovato l'intesa definitiva con il West Ham per il trasferimento del calciatore a Genova. La formula scelta sarà quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, e l'operazione costerà complessivamente circa 11 milioni alla Samp.



Secondo gianlucadimarzio.com la trattativa è stata imbastita sulla base di 2 milioni di euro per il prestito, con riscatto fissato a 7 milioni, più altri 2 milioni legati ai bonus. La Samp ha battuto la concorrenza di numerose società: Siviglia e Villarreal in Spagna, Fulham in Premier, Lille in Francia, mentre in Italia lo volevano Atalanta e Fiorentina.