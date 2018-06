Ieri un incontro tra Sampdoria e Parma ha sancito una notizia che ci si attendeva già da tempo: Emiliano Viviano e Matias Silvestre lasceranno il club blucerchiato per accasarsi in Emilia. Il summit tra Ferrero e la dirigenza gialloblù è servito di fatto a trovare l'intesa definitiva. Il portiere e il difensore centrale possono ormai considerarsi di proprietà del Parma, in attesa dell'apertura del mercato per gli annunci.



L'appuntamento però è servito alla squadra neopromossa in Serie A per chiedere al Doria anche Fabio Quagliarella. Da Corte Lambruschini hanno risposto picche, ma non andrebbe escluso un nuovo assalto dei Ducali. Questo perchè, scrive gazzetta.it, Quagliarella vorrebbe un rinnovo sino al 2020 per rimanere a Genova (il contratto attuale scade nel 2019) in modo tale da poter chiudere la sua carriera in blucerchiato. Per il numero 27 vanno registrati anche i sondaggi di Atalanta e Udinese.