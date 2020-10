Le prossime ore saranno cruciali per determinare il futuro di almeno due giocatori. Il comune denominatore è la Sampdoria, e i profili in questione sono quelli di Omar Colley e Federico Fazio. Il club blucerchiato infatti si aspetta un'offerta per il centrale gambiano, per cui però Ferrero vuole soldi, non prestiti o altre soluzioni. In caso l'offerta del Fulham (o di un altro club inglese) dovesse essere considerata congrua dalla Samp, quindi dai 10 milioni in su, da Corte Lambruschini potrebbero decidere di lasciar partire l'ex Genk.



A quel punto la Samp si cautelerebbe virando su Federico Fazio, centrale di proprietà della Roma. La trattativa tra le parti resta calda, anche se secondo Il Secolo XIX resta il nodo da sciogliere relativo all'alto ingaggio dell'argentino. In giallorosso Fazio percepisce infatti 2,5 milioni a stagione, cifra logicamente fuori budget per la Sampdoria, con Ferrero che spera probabilmente di riuscire a convincere la Roma a contribuire al pagamento dello stipendio.