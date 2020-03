Il futuro della Serie A e di conseguenza della Sampdoria resta molto incerto, strettamente legato ai progressi nella lotta al Coronavirus. In caso il massimo campionato italiano dovesse ricominciare però, c'è un blucerchiato che potrebbe giovarsi particolarmente della situazione. E' Alex Ferrari, ormai fermo da fine dicembre per l'infortunio che gli è costato la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio destro.



La lunga sosta infatti potrà garantire al difensore di tornare a lavorare, stringendo i tempi e accorciando il periodo di recupero. In questo modo Ferrari secondo Sampnews24.com potrebbe tornare a disposizione di Ranieri magari già per le ultime partite della stagione, in caso ovviamente il campionato dovesse riprendere.