Alla fine, i timori per Alex Ferrari sono stati confermati: il difensore della Sampdoria dovrà essere operato ai legamenti, e starà fuori a lungo. Per questo motivo il club blucerchiato probabilmente dovrà tornare sul mercato, e pescare un rinforzo tra gli svincolati. Ad asserirlo è anche il ds genovese Andrea Mancini: " Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva ma probabilmente sì, dovremo farlo. Al momento abbiamo solo tre centrali".



Tra i giocatori senza contratto, la Samp segue in particolare Shkodran Mustafi, come confermato dallo stesso Mancini: "Mustafi? Può essere, c'è una lista di 3-4 nomi, non sono molti gli svincolati. Cerchiamo di capire chi è più integro fisicamente, non è facile" ha detto a Il Secolo XIX. I dubbi riguardano principalmente la sua tenuta fisica, dato che il centrale è reduce da 14 partite in due anni al Levante. Un altro giocatore libero è l'ex Genoa Sokratis Papastathopoulos.