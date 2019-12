La notizia era nell'aria già dalle ore immediatamente successive all'infortunio, ma ieri si è avuta la conferma delle sensazioni negative avvertite da subito dallo staff sanitario della Sampdoria. La stagione di Alex Ferrari è finita, appuntamento con il centrale al 2020-2021.



La distorsione come previsto ha interessato anche i legamenti del crociato, che secondo Il Secolo XIX dovrà essere operato. Il calciatore nei prossimi giorni si sottoporrà all'intervento chirurgico, e poi inizierà il suo iter riabilitativo per tornare a disposizione dei blucerchiati quasi certamente la prossima stagione.