La Sampdoria sta cercando di procurarsi un terzino destro, fisiologicamente necessario dopo la cessione all'Atalanta di Fabio Depaoli. L'obiettivo principe dei blucerchiati è sempre stato quello di Salva Ferrer, esterno classe 1998 di proprietà dello Spezia. La situazione però sembra piuttosto ingarbugliata.



L'agente del giocatore ha infatti promesso il terzino spagnolo alla Sampdoria, e lo stesso Ferrer si sarebbe detto felice di una nuova avventura in blucerchiato. Il problema è rappresentato in questo caso dallo Spezia, che è rimasto scottato dalla trattativa. Oggi il giocatore non è convocato per la trasferta di Milano, ma lo Spezia non vuole perderlo. Bisognerà capire come si risolverà il braccio di ferro tra le parti, nel frattempo però la Sampdoria secondo Il Secolo XIX starebbe valutando anche altre piste, ad esempio Kelvin Amian, francese classe 1998 di proprietà del Tolosa.