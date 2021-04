Come previsto, quella di ieri è stata una giornata dedicata alla Sampdoria per Massimo Ferrero, arrivato a Genova con alcuni giorni di anticipo rispetto a quanto previsto. Il patron blucerchiato ieri mattina è passato a Bogliasco, accompagnato dal consulente Panconi, per controllare lo stato degli ormai famigerati lavori al Mugnaini.



I due poi, scrive Il Secolo XIX, hanno pranzato insieme a Osti e Pecini, trattando anche i temi dei rinnovi, ma senza dare particolare impulso alla vicenda. Si è parlato, ovviamente, anche del contratto di Ranieri, senza però arrivare ad una svolta.