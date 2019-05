Giornata intensa per il presidente dellaMassimo, che ieri è stato 'pizzicato' a Milano nel pieno di alcune trattative. Il numero uno di Corte Lambruschini, ritratto in una foto pubblicata dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, era impegnato inche potrebbero arrivare ad una fumata bianca nelle prossime ore.La prima è quella imbastita con lper il prestito del centrale Alessandro, che ha convinto gli uomini mercato doriani dopo l'ottima stagione a Parma. Il Doria però ha lavorato anche per, che potrebbe arrivare a Genova dal Chievo, mentre è stata definita del tutto la trattativa che porterà in blucerchiato dal Psv l'attaccante Sam. Ferrero pare ormai ai dettagli anche per il calciatore che gli permetterà di completare il poker di acquisti, il giovane Jan, centravanti classe 2000 del Gimnasia La Plata.