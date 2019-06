Massimo Ferrero non rilascia commenti, dopo la vicenda che lo ha coinvolto ieri , con la ​Procura di Roma che ha richiesto il processo per il patron della, la figlia Vanessa, il nipote Giorgio e i due manager Guercini e Diamanti. Il Viperetta viene accusato di, beni o utilità di provenienza illecita. Neppure il Doria per il momento ha rilasciato comunicati ufficiali, anche perchè i blucerchiati se mai sono parte lesa nella vicenda. Il numero uno di Corte Lambruschini però si definisce tranquillo e innocente.Inoltre Ferrero non sembra mostrare alcun segno di cedimento, non vuole lasciare la Samp e non si ritiene affatto depotenziato. Ferrero, insomma,per la prossima stagione, anche se ovviamente le vicende giudiziarie che lo stanno coinvolgendo hanno ridato fiato alle indiscrezioni in merito ad un possibile passaggio di mano della società. Il gruppo Vialli si è ritirato dalla trattativa, ma secondo parecchi resterebbe ancora in pista, attendendo un segnale del presidente della Samp.Il 20 settembre, comunque, è stata fissata l'udienza preliminare di fronte al giudice della X sezione. Il pm chiederà il rinvio a giudizio, bisognerà capire se tale richiesta verrà accolta, o se tutto si concluderà. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica la difesa di Ferrero, quello che a suo tepmo aveva annullato il sequestro dei beni. Inoltre il Viperetta porterà altri dettagli a sua discolpa, e sarebbe convinto di uscire senza particolari problemi dalla vicenda.