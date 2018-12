Era un Massimoincontenibile quello sceso ieri nella pancia delloStadium per commentare la sconfitta con beffa arrivata per laal cospetto dei Campioni d'Italia. Il patron doriano si è reso subito protagonista di alcuni siparietti particolarmente curiosi: "La cosa bella è che. Lui è un uomo del fare, non del dire" ha iniziato il numero uno di Corte Lambruschini. "Il risultato l’ho preso molto male: venire qua, fare una grande gara e vedersi annullato un gol al 95’… non voglio discutere se sia giusto o sbagliato, non sono un tecnico, però mi sembra che ci sia".Opinione particolare anche sul Var: "Si dice che chi inventa la forca, ci rimane impiccato. Io l’avevo detto in tempi non sospetti che questo strumento andava a sminuire lo sport più bello del mondo. Il calcio è un’altra cosa". Nonostante ciò, grande soddisfazione: "Una partita non mi può deludere., abbiamo tenuto testa alla prima in classifica e a grandissimi giocatori. Venire qui a pareggiare la partita era un successo per me: faccio finta di aver pareggiato, vado a casa felice e auguro un buon Natale dell’anno prossimo a tutti" riporta Sampnews24.com.E dire che Ferrero aveva promesso un taglio 'alla Nainggolan' in caso di successo: "Ci sarei andato volentieri dal parrucchiere. La partita è stata un po’ episodica, all’inizio il nostro difensore ha leggermente ostruito la visuale ad Audero, in più il sole contro e il gol annullato allo scadere…". In chiusura uno scambio di battute con Allegri, arrivato nell'area interviste: "Gli va l’acqua per l’orto. Entra, vince e se ne va. È facile, eh?". "Ogni tanto ci sta", è la replica dell'allenatore della Juventus.