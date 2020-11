In casadurante la sosta si pensa ai rinnovi di contratto e alle situazioni in scadenza. Sono molti gli accordi in scadenza nel 2021, riguardanti non solo giocatori e dirigenti, ma pure Claudio Ranieri. Il presidente blucerchiato Massimoha annunciato di volersi occupare dell'argomento soltanto con il nuovo anno: "Siamo sulla buona strada per quanto riguarda la squadra e il campionato, per i rinnovi dei contratti ne parliamo a..." ha detto a Il Secolo XIX.Ferrero è comunque felice della scelta dell'allenatore: "Il mister Ranieri l'ho scelto io, non dimenticatelo,e i risultati che stiamo ottenendo dopo l'importante salvezza dell'anno scorso, e il primo a ritenerlo un valore aggiunto e un grande maestro per i nostri giocatori. Con lui, oltretutto, c'è un rapporto molto stretto e di grande fiducia, se me ne sentite parlare meno dei tecnici che ho avuto in passato non è per minore vicinanzain cui come sapete studiavo da presidente e certe dinamiche le dovevo ancora padroneggiare. Questo per dire - prosegue il Viperetta - che con Ranieri, che è tra l'altro nato nel mio quartiere e quindi ci intendiamo alla perfezione,. Direi da gennaio, quando speriamo sarà un po' più chiaro tutto quello che sta accadendo al mondo e al calcio per questo maledetto virus.ormai mi conoscono e sanno che mi troveranno quando sarà il momento. Detto questo, ora cerchiamo di ripartire bene in campionato" conclude.