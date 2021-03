Massimo Ferrero ha saltato per la prima volta il derby della Lanterna. Il presidente della Sampdoria era all'estero, per una non meglio specificata questione d'affari, ed era rappresentato sugli spalti dal consigliere del CdA Profiti, dal presidente del consiglio sindacale Pollio, dal responsabile di Casa Samp e dal suo autista romano.



Nonostante l'assenza, Ferrero ha voluto contattare la sua squadra al termine del match. Il Viperetta, scrive Il Secolo XIX, si è complimentato con la formazione di Ranieri per il pareggio ottenuto nel derby con il Genoa.