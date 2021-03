Non ci sarà oggi l'incontro tra Sinisa Mihajlovic e Massimo Ferrero, nonostante l'allenatore serbo abbia recentemente parlato del suo affetto nei confronti del Viperetta. Il presidente della Sampdoria, infatti, salterà la gara con il Bologna e non presenzierà al Dall'Ara.



Il motivo è ovviamente legato al rientro dal Kenya da parte del numero uno blucerchiato. Ferrero nei giorni scorsi era fuori Italia, secondo alcuni appunto nel paese africano, e comunque si trova ancora in isolamento fiduciario a Roma, scrive Il Secolo XIX, essendo tornato soltanto otto giorni fa.