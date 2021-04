Saranno giornate piene per iol presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, atteso dalla partita con la 'sua' Roma ma pure dal capitolo rinnovi. A testimoniarlo c'è il fatto che il Viperetta, atteso a Genova nel week end, ha anticipato il suo arrivo in Liguria a oggi.



Probabilmente Ferrero incontrerà Ranieri per discutere del rinnovo, ma il contratto del tecnico non è l'unico da analizzare. Oltre a limare l'aspetto economico, Ferrero dovrà confrontarsi anche sui piani e le strategie di mercato, e il discorso molto probabilmente scivolerà pure su altri contratti, quelli di Osti, Pecini e Quagliarella. Si tratta di situazioni diverse ma, secondo Il Secolo XIX, tutte collegate considerando lo stretto rapporto tra le componenti. Un'eventuale riconferma 'in blocco' sarebbe un punto di partenza importante in vista di una stagione delicata come la prossima.