Continua l'intrigo in casa blucerchiata, tutto incentrato sulla possibile cessione della Sampdoria che tiene banco a Genova ormai da molti mesi. La notizia dell'irruzione di Aquilor, su imput di un grupppo arabodalle vaste disponibilità economiche, ha messo Vialli in una posizione scomoda: Ferrero attende un rilancio, o quantomeno una controproposta, da parte della cordata che coinvolge Dinan, Knaster e Zanetton.



Per il momento però secondo Il Secolo XIX non ci sarebbe stata la nuova offerta di Vialli, nonostante alcuni quotidiani raccontassero di un incontro a Cremona tra l'ex bomber e l'advisor Mediobanca. Il summit in effetti si sarebbe tenuto, e per questo motivo non andrebbe escluso un rilancio, che però per il momento non sarebbe ancora arrivato. Ferrero attenderà ancora un po', perchè il numero uno doriano avrebbe voluto lasciare la società nelle mani del centravanti dello scudetto anche per consegnare il club ad un elemento gradito al pubblico blucerchiato.



Le prossime ore saranno però decisive: se non dovesse arrivare una controproposta di Vialli, la Samp si dovrebbe incanalare verso Aquilor non appena saranno pronti i contratti, che sono già in fase di elaborazione. Per inciso, Ferrero proprio al quotidiano ha liquidato la faccenda con la consueta battuta: "Le cose continuo a saperle da voi dai giornali" ha detto il Viperetta, ma pare più un depistaggio di facciata che non una vera e propria smentita.