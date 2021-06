Tra Dionisi, Giampaolo e i vari nomi circolati nelle ultime ore per la panchina della Sampdoria, la volontà del presidente blucerchiato Massimo Ferrero sembra piuttosto chiara e netta. Il Viperetta infatti ha ripetuto a Il Secolo XIX il suo mantra, relativo alla questione dello stipendio del tecnico, vero nodo dirimente della questione.



"Lo ribadisco, sarebbe anche assurdo non aver tenuto Ranieri, che chiedeva troppo, e ora spendere per avere il suo successore" ha dichiarato l'imprenditore romano. Questo ovviamente propone un grosso ostacolo per arrivare a Dionisi, dal momento che il patron dell'Empoli Corsi non sembra intenzionato a liberarlo senza chiedere un indennizzo.