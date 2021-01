Nonostante la questione relativa alle istanze di fallimento per Massimo Ferrero, la Sampdoria continua la sua ricerca di liquidità e linee di credito. La dirigenza blucerchiata sta portando avanti colloqui con banche e finanziarie per individuare nuove linee di credito. L'obiettivo è quello di fronteggiare la crisi di liquidità, dovuta al Covid e ai bilanci in rosso.



Sono stati deliberati 31 milioni garantiti dalla Sace all'interno del 'decreto liquidità', ma da Corte Lambruschini pare stiano portando avanti colloqui con altri soggetti per aumentare la cifra. Il massimale del plafond, scrive Il Secolo XIX, è il doppio del costo del lavoro, circa 100 milioni di euro, e Ferrero avrebbe preparato un piano che starebbe superando le analisi di credito delle banche. La base del piano è rappresentata dall'ampliamento dei diritti televisivi e dalle plusvalenze legate alla cessione di giocatori.