La Sampdoria sembra particolarmente decisa a cedere il suo gioiello Dennis Praet, e la forte spinta blucerchiata per una partenza del belga da molti a Genova viene letta come un indizio sul probabile passaggio di consegne del club. La dietrologia è ormai nota: in caso di addio del numero 10 blucerchiato infatti si concretizzerebbe subito una parte di bonus inseriti all'interno dell'offerta formulata dal gruppo Vialli a Massimo Ferrero, aumentando ulteriormente la parte cash della proposta.



Proprio per questo motivo secondo Il Secolo XIX sarebbe sceso in campo il numero uno di Corte Lambruschini in persona. Secondo il quotidiano Ferrero qualche giorno fa avrebbe telefonato a due suoi ex allenatori potenzialmente interessati al belga, ossia Marco Giampaolo e Vincenzo Montella. La volontà del Viperetta sarebbe stata quella di sondare il terreno in merito ad un reale interesse per Praet da parte di Milan e Fiorentina e sulle eventuali tempistiche.



Logicamente i due tecnici non si sarebbero esposti, non potendo dare garanzie sulla reale volontà delle società di chiudere l'operazione. Ferrero però non avrebbe mollato il colpo, anzi, ieri avrebbe ribadito lo stesso interrogativo anche al presidente del Milan Scaroni. Nel frattempo è attesa a Genova anche la proposta del Leicester, finanziata con i soldi della cessione di Maguire al Manchester United.