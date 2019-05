Tra i dettagli che emergono in merito al viaggio del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero negli Stati Uniti, ce ne ne sono alcuni particolarmente curiosi ed interessanti. Il primo retroscena è legato all'assenza del vicepresidente Romei e del direttore operativo Bosco, da sempre coinvolti nelle trattative. Sarebbe un segnale interpretare con varie letture. Insieme a Ferrero invece ci sarebbe il vicepresidente Fiorentino, molto vicino agli ambienti finanziari americani.



Il viaggio a New York, organizzato in fretta e furia a metà della scorsa settimana dallo stesso Ferrero, rischierebbe di compromettere la trattativa con Aquilor, che secondo Il Secolo XIX sarebbe stata tessuta pazientemente dallo stesso Romei. L'operazione era già giunta alla stesura del preliminare d'acquisto, anche se stava procendendo a rilento nelle ultime settimane. La posizione del fondo, venuto a sapere informalmente del blitz di Ferrero, adesso sarebbe tutta da valutare, specialmente se l'offerta presentata a Corte Lambruschini fosse vincolante e vicina alla scadenza.



Ferrero invece starebbe cercando di forzare la mano, provando a far alzare ulteriormente l'offerta presentata dal gruppo Vialli all'advisor, e avrebbe in mente di chiedere a Dinan di acquistare inizialmente la maggioranza delle azioni, in modo da mantenere la minoranza e momentaneamente la presidenza, conservando così la visibilità che il mondo del calcio gli garantisce. Bisognerà capire quale sarà la posizione di Dinan a fronte di questa richiesta, dal momento che il principale indiziato a ricoprire tale ruolo sembrava il catalizzatore dell'intera operazione, ossia Gianluca Vialli.