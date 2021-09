Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha commentato in questo modo il calciomercato blucerchiato, concluso ieri con gli arrivi di Ihattaren, Dragusin e Caputo: "Tutti dicevano che ero obbligato a vendere altrimenti la Sampdoria sarebbe andata in crisi. Sono arrivate proposte per i nostri pezzi pregiati ma non all’altezza del loro valore e non li ho svenduti" ha detto a Il Secolo XIX.



"È stata di nuovo dimostrata la solidità del club che non solo non ha ceduto tanto per cedere, ma ha reagito a un mercato difficile e surreale con cinque acquisti, migliorando la rosa e dando la possibilità a D’Aversa di esprimere al meglio le qualità che mi hanno portato a sceglierlo" conclude il Viperetta.