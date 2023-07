Prima 'battaglia', oggi, tra i nuovi proprietari dellae Massimo. Davanti al Tribunale di Genova, sezione Imprese e proprietà industriale, i protagonisti della vicenda blucerchiata si affronteranno alla presenza del giudice Gibelli. L'ordinanza del magistrato non arriverà oggi, ma la sensazione è che i tempi non saranno lunghi, anche perché entro fine luglio la proprietà dovrà sottoscrivere un'altra tranche da 10 milioni del prestito obbligazionario convertibile.Ferrero come noto tramite il suo avvocato Pieremilio Sammarco ha presentato unla controllante della Samp durante l'epoca Viperetta, con l'obiettivo di inibire futuri atti o delibere assembleari e del cda, sospendendo le attività finalizzate all'emissione di nuove azioni. Il ricorso, scrive Il Secolo XIX, si basa sulladei diritti di opzione dello scorso 30 maggio, e contesta l'operato dell'amministratore unico di SSH, Ienca.Ferrero sostanzialmente sostiene di essere statoe di non aver ceduto i diritti di opzione sulle future nuove azioni della Samp. Ciò renderebbe nullo l'aumento di capitale del 16 giugno. Il problema per l'imprenditore romanoè anche che la SSH attualmente ha il 49,3% delle azioni e. Oggi davanti al giudice parlerà prima l'avvocato di Ferrero, che probabilmente non ci sarà, poi i legali di Manfredi e Radrizzani, che vengono descritti come molto tranquilli dal quotidiano. Verranno poi ascoltati Fabio Toso, nuovo amministratore della SSH, e per la Samp Marcello Pollio, presidente del collegio sindacale. Presente forse anche Bissocoli, esperto della composizione negoziata, e Bosco del CdA. Il giudice probabilmente fisserà un'altra udienza, se il ricorso dovesse essere rigettato sussiste la possibilità per Ferrero di