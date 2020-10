Arrivano accuse pesanti direttamente dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il patron blucerchiato ha denunciato alcune minacce ricevute, tra ​"Ti facciamo fuori, guardati le spalle", "Ti ammazziamo". Ma anche ​"proiettili spediti a casa, striscioni davanti Casa Samp, lancio di oggetti, blitz in 50 sotto l'abitazione di Roma, vetri spaccati" scrive Adkronos. E' questa la versione del numero uno doriano, che ieri ha presentato denuncia direttamente in casa sua ai poliziotti della Capitale.



LA DENUNCIA - Ferrero ha poi commentato così la vicenda a Telenord: "​Ci convivo male, ma ci convivo e seguo la mia strada. Certo, sarebbe meglio non riceverle queste minacce perché non sai mai chi hai davanti. Chi mi minaccia è invisibile, non so chi siano i mandanti, ma vado avanti a barra dritta con il mio lavoro cercando di fare sempre meglio. Ho paura per i miei figli, solo questo, ma il lavoro mi aggrada e non mi fa pensare a persone che, se fanno quello che fanno, hanno qualche problema. Vengano a dirmelo vis a vis, io voglio bene a tutti"