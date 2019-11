Che tra Massimo Ferrero e i tifosi della Sampdoria l'amore non fosse scoppiato, è piuttosto evidente. La situazione però da oltre un anno è precipitata, con i gruppi della tifoseria organizzata hanno deciso di mettere in pratica una contestazione ad oltranza nei confronti del patron blucerchiato.



La situazione aveva raggiunto il suo apice durante la trattativa per la cessione della Sampdoria a Gianluca Vialli, poi non concretizzatasi. Uno degli eventi più significativi era stato lo scorso settembre, quando un gruppo di tifosi della Samp si era dato appuntamento fuori dal ristorante dove Ferrero stava mangiando, pur senza venire a contatto con l'imprenditore romano.



A seguito di quella vicenda, Ferrero aveva sporto denuncia: "Mi sento minacciato e ho timore per la mia incolumità e della mia famiglia" si legge nel verbale redatto da Ferrero e pubblicato su Facebook da un appartenente ai Molesti, uno dei gruppi della Sud. Il Viperetta ha poi raccontato la circostanza vissuta qualche tempo fa presso il noto ristorante genovese: "Il mio autista vedeva dall'interno del locale, una decina di sampdoriani all'esterno. Due di questi entravano nel locale e scambiavano due parole con il mio autista. Dopo che gli stessi erano usciti dal locale, mi riferiva che uno dei tifosi gli aveva testualmente detto: 'La Sampdoria è nostra. Comunque dì al Presidente che ha le ore contate'. Successivamente giungeva sul posto personale della D.I.G.O.S. e poco dopo, quando i tifosi si erano allontanati, uscivo dal locale".



I Molesti hanno pubblicato la denuncia cogliendo l'occasione per pubblicare un comunicato che riportiamo integralmente: "​Ieri (domenica, ndr) una buona prestazione della nostra SAMPDORIA peccato che come spesso accade il Presidente era in tribuna a fare come al solito il suo Show con bandana in testa. Un PRESIDENTE SE COSI SI PUÒ CHIAMARE che è coinvolto in dispute Tributarie e Penali risulta imbarazzante e poco coerente ,quindi è vergognoso che possa denunciare un Tifoso per MINACCE GRAVI solo perché si oppone e contesta il suo operato. Nella sua denuncia chiede che sia PUNITO IL RESPOSABILE , ma responsabile di cosa ? Di aver detto che la SAMPDORIA è la nostra ,di noi SAMPDORIANI e che deve levare il disturbo. Un personaggio del genere non ci rappresenta ne nei modi ne nei costumi. Cmq amici nella vita FRATELLI NEI GRADONI sempre fianco a fianco non mollare MASSI. LUNGA VITA AI RIBELLI"