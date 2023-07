Oggi a Genova la temperatura sarà piuttosto alta, non solo dal punto di vista climatico, ma anche ambientale. Come noto, nel pomeriggio andrà in scena presso il Tribunale il primo faccia a faccia tra Massimoe i legali dei nuovi proprietari dellaRadrizzani e Manfredi, per discutere del ricorso presentato dall'imprenditore romano. Ovviamente la notizia ha già mobilitato i tifosi blucerchiati, che nei giorni scorsi erano statidai gruppi organizzati per presidiare il tribunale e far sentire una volta di più a Ferrero l'atmosfera genovese. "Ci saremo. Noi Sampdoriani saremo presenti. Martedì prossimo, 25 luglio ore 14, saremo in piazza Portoria 1, davanti al Tribunale di Genova"era il succo del comunicato, diffuso quando ancora non si sapeva se Ferrero sarebbe stato fisicamente in città.Poco fa invece ha iniziato a circolare una foto di, e la notizia della sua presenza alzerà ulteriormente il numero di partecipanti alla manifestazione. Il Viperetta quindi sarà fisicamente sul luogo, e troverà i tifosi ad attenderlo, a meno che non cambi idea visto il clima nei suoi confronti.