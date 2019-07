Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero non sembra aver preso troppo bene la contestazione organizzata dai gruppi della tifoseria blucerchiata, che si sono dati appuntamento sotto l'albergo Meliá, dove di solito soggiorna Ferrero, e poi davanti all'AC Hotel dove era in corso una cena tra la dirigenza della Sampdoria e alcuni calciatori.



Il patron blucerchiato ha commentato così la vicenda: "​È giusto che ci sia la Digos fuori da Casa Samp? Che qualcuno vada sotto il mio albergo? Se ci fossero dei demeriti sportivi lo capirei, ma è solo per la storia di Vialli. Questo non è sport, questa non è informazione" riporta Sampnews24.com. La contestazione, totalmente pacifica, è proseguita con cori contro Ferrero e pro Vialli, il possibile acquirente della Samp.