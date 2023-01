Ancora una volta, l'Assemblea degli azionisti dellacon ordine del giorno "proposta di aumento del capitale sociale della Società, previa copertura di eventuali perdite, fino all'importo di euro 50 milioni. Delibere inerenti e conseguenti" è andata deserta. Gli occhi blucerchiati, adesso, sono puntati alla convocazione del 20 gennaio, che dovrebbe essere quella decisiva, entro cui sarà noto l'esito dell'operazione portata avanti dai Ferrero.Come ormai noto, il Viperetta sta lavorando ad un, sulla falsariga di quanto fatto da Elliott con il Milan o Oaktrre con l'Inter. L'idea sarebbe quella di un prestito da trenta milioni da restituire presumibilmente entro due anni. Ferrero darebbe in pegno ildi Sport Spettacolo Holding, la controllante della Sampdoria. In caso di mancato rimborso, il soggetto che ha concesso il prestito si approprierebbe delle quote. Ad essere coinvolta nella vicenda sarebbe proprio Oaktree, o una società riconducibile, attraverso Banca Sistema.Nel frattempo, secondo Il Secolo XIX tornano le voci in merito ai 'mal di pancia' del Consiglio di Amministrazione. Il CdA infatti, a fronte della possibilità che l'operazione non vada in porto entro il 2 febbraio, potrebbe valutare. Anche perché a fine mese sono in programma nuove scadenze fiscali, e non va inoltre dimenticato che entro il prossimo 16 febbraio andrà pagato un trimestre di. Le pressioni per Lanna, Romei, Panconi e Bosco sono molto forti, e secondo alcuni rumors qualcuno dei componenti del Consiglio starebbe nuovamenteTra l'altro, il mandato del CdA si sta avvicinando alla naturale scadenza, ossia l'approvazione del bilancio 2022, in passivo di 25 milioni con la sospensione degli ammortamenti. La sua approvazione potrebbe essere anticipata, ed avvenire già ad inizio febbraio.