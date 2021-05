La difficile situazione economica della Sampdoria e di Massimo Ferrero, unita alla depressione post Covid del mercato, metterà il club di Corte Lambruschini in una posizione piuttosto complessa e delicata in estate. La società infatti dovrà cedere parecchio, per rientrare negli obiettivi previsti dal Viperetta.



Secondo Il Secolo XIX, a prescindere dall'eventuale conferma di Ranieri sulla panchina, Ferrero avrebbe fatto sapere di voler incassare almeno 50 milioni di euro dalle cessioni. Il presidente avrebbe già fatto sapere di non considerare alcun giocatore incedibile, e aspetta di discutere le prime offerte recapitate sulla sua scrivania.