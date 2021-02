Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, approva l'ingresso dei fondi nel calcio. Il patron blucerchiato ha commentato così il possibile scenario: "Se arriva qualcuno che investe in questo momento significa che il calcio è ancora appetibile. In tempo di Covid sembra una manna di Dio. Non entro nel merito se sia giusto votare prima i fondi o meno, dico solo che per me l’assemblea di domani va rinviata, non si può decidere al telefono riguardo i nostri prossimi tre anni. Va fatto un approfondimento importante, bisogna parlare ancora di tanti temi come diritti d’archivio" ha detto all'Ansa.



"Faccio un appello di buon senso a tutti gli altri presidenti: non ci devono essere squadre piccole, medie o grandi, ci deve essere la Serie A. Elezioni Figc? Abbiamo gestito la pandemia grazie al presidente Gravina e a Lega di A in modo eccellente, se gli facciamo continuare il lavoro con le riforme in atto forse possiamo risolvere i problemi del sistema calcio. Lo Stato non ci ha aiutato ce la stiamo facendo da soli, con il presidente Gravina che va riconfermato".