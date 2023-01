Una delle principali preoccupazioni dei tifosi dellaè che Massimopossa reperire le risorse per riprendere in mano la società. Una preoccupazione bollata a suo tempo come 'impossibile' da parecchi commentatori, ma che in realtà nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede. Una banca, infatti, andrà in soccorso del Viperetta e la sua ricerca di liquidità sarebbe arrivata alla fine.La notizia viene rilanciata da La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano Ferrero avrebbe trovato, lo stesso che ha effettuato il prestito al presidente dell'Inter, Steven Zhang. Il gruppo concederà a Ferrero, che verrà posto a garanzia del prestito. A quel punto, Ferrero avrà tra i 18 e i 24 mesi per restituire la cifra al fondo. L'affare potrebbe andare in porto entro il 20 gennaio, data della terza convocazione dell'assemblea degli azionisti, in tempo per il mercato.