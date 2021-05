Il presidente dellaMassimoè ormai una presenza fissa da Chiambretti a Tiki Taka. Il Viperetta, mai restio ai riflettori e all'attenzione mediatica, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro blucerchiato e le sue intenzioni, a partire dal tentativo di acquistare il Palermo: "È una provocazione, ma non ho paura. Io sono il presidente della Sampdoria, quando il Palermo è fallito non me l’hanno dato. Ho perso il bando e ho fatto causa, vincendo il primo grado." ha detto il Viperetta.Ferrero ha poi parlato del rinnovo di Ranieri, di Osti e della cessione della società:, non è vero che se ne vuole andare. Abbiamo un rapporto ottimo. Con Osti penso di essere a buon punto e la firma potrebbe arrivare molto presto, già in settimana. E quella di Pecini seguirà. Prolungamento Quagliarella? È fatto, a breve lo annunceremo ufficialmente. La Sampdoria ha un grande valore e costa tanto"Ferrero ha parlato dei lavori a Bogliasco: "Bisogna risolvere ancora un po’ di questioni tecniche e logistiche, burocratiche, ma ci stiamo lavorando. E quando dico tutto, intendo sia i nuovi spogliatoi che la nuova tribunetta del Mugnaini".Toccato anche l'argomento Inter: "Conte?. Conte all’Inter prende un buono stipendio e ha dei buoni giocatori. Se resta? Dove dovrebbe andare? Dirigenza nerazzurra? La società c’è, altrimenti 65 milioni per Lukaku non ci sarebbero stati.. Senza levare meriti a Conte, perché chi prende 12 milioni se li è meritati. La società c’è, il cinese c’è, Marotta c’è, Ausilio c’è. Ci sono le persone che lavorano dietro alle quinte. Una volta, alla società, ai direttori sportivi vogliamo fare un applauso o sono tutti meriti di Conte? Se non gli davano i giocatori avrebbe giocato a biliardo.. Dovevamo prendere un suo giocatore, ma poi è andato al Torino" E sulla vittoria contro la Roma? "Ho goduto come un pazzo. Io traditore? Quando vado a Roma perdo sempre, Dzeko fa il fenomeno. La testa è sampdoriana, il cuore è giallorosso".