Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è notoriamente scaramantico e molto attento ai suoi rituali. Per ottenere un risultato positivo contro la temibile Atalanta di Gasperini, i blucerchiati avranno bisogno di tutte le intercessioni possibili e per questo motivo il numero uno doriano sembra intenzionato a svolgere un pre partita molto particolare.



Secondo Il Secolo XIX il Viperetta, che è arrivato a Genova ieri, questa mattina potrebbe optare per una tappa mattutina presso il noto santuario della Madonna della Guardia, nell'entroterra ligure, dove spesso Ferrero si è recato in pellegrinaggio. L'obiettivo è quello di chiedere l'intercessione 'dal cielo' per la sua Sampdoria, ancora invischiata nelle zone calde della classifica.