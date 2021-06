Il sogno per la panchina della Sampdoria, alle prese con la scelta del nuovo allenatore, ha un nome e un cognome precisi. Si tratta di Vincenzo Italiano, guida dello Spezia e grande rivelazione nel mercato dei tecnici nella scorsa stagione. L’attuale mister bianconero riscuote anche il gradimento di Massimo Ferrero, tanto è vero che ieri ci sarebbe stato un incontro tra il Viperetta e il tecnico.



Secondo La Repubblica si sarebbe trattato di un modo per per conoscersi di persona e instaurare un primo rapporto. Precedentemente Ferrero aveva discusso molto con il suo agente per fare il punto sui vari ostacoli nella trattativa. I principali riguardano la clausola rescissoria di 1 milione di euro, che Ferrero non vuole pagare, alla concorrenza di altri club. Italiano infatti piace parecchio pure a Bologna e Sassuolo.