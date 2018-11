La sconfitta rimediata dalla Sampdoria con la Roma non è andata affatto giù a Massimo Ferrero, che ha lasciato l'Olimpico infuriato dopo il secondo 4-1 di fila patito dai blucerchiati. Ancora ieri, il patron doriano veniva descritto come 'furioso' per il k.o. della squadra di Giampaolo, apparsa spaesata e incapace di reagire contro i giallorossi. Ad aver fatto particolarmente arrabbiare il numero uno di Corte Lambruschini sarebbe stato anche l'aver sentito che la Samp 'non ha la struttura per puntare all'Europa'. "Ma de che", ha replicato Ferrero a questa obiezione.



Stando a Il Secolo XIX comunque al momento la posizione di Marco Giampaolo sarebbe decisamente solida sulla panchina blucerchiata. Nessuno della dirigenza vuole mettere in discussione il tecnico per aver perso contro Milan, Torino e Roma, ma dal derby in avanti ai piani alti della Samp ci si attende una reazione decisa. Gli impegni sembrano decisamente più alla portata, perchè il Doria affronterà Bologna, Lazio e Parma. Se i blucerchiati torneranno a fare punti gli spifferi termineranno, così come la collera di Ferrero. Soltanto a fronte di un crollo la situazione potrebbe complicarsi.