Il sogno di Massimo Ferrero resta quello di una Sampdoria molto... romana. Dopo Eusebio Di Francesco, che venerdì firmerà un contratto triennale da 1,8 milioni netti a stagione per tre anni, ottenendo dai giallorossi altri 1,5 milioni di buonuscita, potrebbe essere il turno di Francesco Totti, il grande pallino del Viperetta.



Il patron romano lo ha come al solito invitato a 'modo suo': "Se vuole venire, le porte sono aperte" ha detto il numero uno di Corte Lambruschini "per me può anche ricominciare a giocare". Logicamente, si tratta di una provocazione: Ferrero corteggia Totti, ma per offrirgli un ruolo in società. Per l'imprenditore romano sarebbe uno straordinario veicolo di pubblicità, e pure un importante alleato considerando il desiderio - mai nascosto - di Ferrero di diventare un giorno proprietario della Roma.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica Totti non avrebbe chiuso le porte all'offerta blucerchiata. Per l'ex numero 10 giallorosso resterebbero però aperte altre tre opzioni. La prima è l'offerta dell'Italia, in cui Totti prenderebbe il posto di Oriali promesso all'Inter, la seconda invece è quella della Fiorentina. La terza via, forse più romantica, conduce al Trastevere, squadra in cui Totti ha dato i primi calci e attualmente in Serie D. Lo vuole il presidente Betturri.