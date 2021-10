Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero non sembra essere rimasto particolarmente soddisfatto del risultato della sfida tra i blucerchiati e l’Udinese. La partita, ricca di gol e occasioni, si è chiusa sul punteggio di 3-3 ma il risultato non sembra essere stato digerito particolarmente bene dal Viperetta.



Ieri, in seguito alla gara, pare esserci stata un po’ di insoddisfazione al Ferraris. L’imprenditore romano, presente in tribuna all’incontro, secondo Il Secolo XIX sarebbe rimasto tutt’altro che contento dopo l’incontro e, diversamente dalle altre occasioni, non si sarebbe intrattenuto negli spogliatoio al termine del match. Per Ferrero soltanto un breve saluto alla squadra, prima di lasciare Marassi.