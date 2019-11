Massimo Ferrero torna a parlare, dopo un periodo di 'silenzio' mediatico che durava ormai da qualche giorno. Il patron della Sampdoria si è lasciato andare ad un commento ieri nel post gara della sfida vinta dai blucerchiati sull'Udinese: "Questo successo ci voleva, regala un po’ di ossigeno, ci avvicina a molte squadre in classifica. La squadra ha lottato, tre punti cercati, voluti e ottenuti" ha detto il patron a La Repubblica.



"I giocatori stanno riprendendo consapevolezza dei propri mezzi, fiducia, autostima. Ranieri ha conquistato 9 punti in 6 partite, sta facendo un grande lavoro. La squadra in campo è più ordinata. E non è più disturbata dalle voci sulla vendita della società" conclude Ferrero.