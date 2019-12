Ha ripreso gran vigore la contestazione a Massimo, specialmente dopo la recente inibizione da parte della Figc per la distrazione di fondi dallaper il pagamento di fatture false. Ieri il pubblico blucerchiato ha contestato a fine gara il numero uno di Corte Lambruschini, e ha esposto per tutta la partita uno striscione piuttosto eloquente, che portava la scritta "".La risposta del Viperetta non si è fatta attendere. Il presidente della Samp è stato colto dalle telecamere Sky negli attimi immediatamente successivi al gol di Caprari mentre portava le mani verso l'inguine, rivolto verso la sua destra, in direzione della Gradinata Sud, sede del cuore pulsante del tifo blucerchiato. Chiarissimo il labiale: "".