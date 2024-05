Getty Images

La questione che coinvolge Massimoe Matteocontinua, anche se si è capito che al centro della discussione ormai laimpatta in senso lato. Il nodo, ciò che ha fatto scattare la reazione rabbiosa del Viperetta dopo la notizia dell'accordo raggiunto davanti al Tribunale di Milano martedì, sono gli stipendi che, secondo Ferrero, l'attuale presidente blucerchiato avrebbe promesso di pagare al predecessore. "Stiamo cercando di annullare tutti gli accordi firmati martedì. H" ha detto Ferrero alla solita Unicusano. "Hanno scritto che Manfredi avrebbe il 99% della Sampdoria e invece non ce l'ha. Vediamo che cosa succederà... l'affare più grande l'ha fatto Manfredi, che si è preso la Sampdoria senza pagare. Nemmeno due fragole e un cappellino".

Manfredi e i suoi legali invece secondo Il Secolo XIX ritengono sufficiente l'accordosottoscritto da Gianluca Vidal che non contemplava i presunti stipendi di Ferrero. L'accordo peraltro metterebbe al riparo da ogni eventuale iniziativa legale futura del Viperetta, che però pensa di potere rimettere in discussione l'accordo. Stando al quotidiano si andrebbe verso la composizione anche di questo caso, in tempi brevi. Stando a quanto detto da Ferrero, si aspetterebbe un segnale da Manfredi entro domani.Nel frattempo, il fatto che l'accordo sia stato sottoscritto e siglato a Milano, oltre che delle tempistiche per il closing, ha parlato anche Gianluca, trustee e ex braccio destro di Ferrero, a Canale Genoa: ", terminati gli adempimenti da parte di UCS, Blucerchiati e Gestio Capital, entro la data del 31/10/2024. Se mi chiedete se sia stata corrisposta una qualsiasi cifra, dico che ciò non corrisponde al vero. Ma non ho ragione di dubitare che il closing avvenga nei tempi previsti ,in quanto ritengo ed auspico che UCS Gestio e Blucerchiati si dimostrino come una

Sulle smentite di Ferrero, Vidal rimane cauto: ” Tra di noi non c’è nessun tipo di problema,disposto in udienza”