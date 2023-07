Massimo Ferrero, ex numero uno della Sampdoria, ha depositato un ricorso d'urgenza al Tribunale delle Imprese di Genova chiedendo di inibire futuri aumenti di capitale alla nuova proprietà Radrizzani-Manfredi.



Un nuovo problema per i proprietari, impegnati nella ristrutturazione dei debiti. Il rischio è che, se non venisse fatto l'aumento di capitale, il Tribunale potrebbe non omologare l'accordo di ristrutturazione. Ora la palla passa all'ufficio competente che dovrà studiare le carte, e lo farà subito.



L'articolo 700 del codice di procedura civile prevede infatti l'urgenza e quindi potrà essere esaminato anche in agosto quando gli uffici del Palazzo saranno chiusi.