Sampdoria, Ferrero non si dà pace: "Voglio i miei stipendi". Ballano 2,5 milioni

Non si dà pace Massimodopo gli accordi raggiunti ieri in merito alla questione della. Il Viperetta non si ritiene soddisfatto dopo l'udienza in Tribunale: "Sono pronto in qualunque momento, dove vuole lui. Non ho niente contro nessuno, voglio solo la verità" ha detto a Il Secolo XIX. "Mi sono adoperato nei giorni scorsi per riuscire a mettere d'accordo tutti, a inizio settimana avevo mandato un accordo firmato ai legali di Manfredi, che non mi è stato mai restituito controfirmato. Io".

Si tratterebbe grossomodo di una cifra di circaFerrero è livido di rabbia: "E adesso scopro di essere stato tagliato fuori da un accordo che avrebbe dovuto essere totale e globale. Sono stanco di essere preso per i fondelli. Ho intrapreso nuove iniziative legali, civili e penali, per fare valere le mie ragioni, fare annullare tutto. Credo nella giustizia.Vedremo... da questo momento è guerra. Contro tutti".La Sampdoria e i suoi legali non paiono preoccupati, dal momento che considerano fuori dagli accordi tombali le richieste di Ferrero e che le sue nuove iniziative legali, semmai, potrebbero essereIl Viperetta già nel pomeriggio aveva diramato un comunicato a Lapresse, dopo essersi confrontato con i suoi legali, il professor Sammarco: "A dispetto di quanto apparso sulla stampa e sui social, debbo far presente che nessun accordo è stato perfezionato tra il sottoscritto ed il signor Manfredi e le sue società che rappresentano la maggioranza della U.C. Sampdoria. Per quanto mi riguarda, vi è stata la massima disponibilità a chiudere ogni pendenza, tant'è che il testo dell'accordo era stato in tutte le sue parti condiviso dagli avvocati e da me sottoscritto diversi giorni fa. Invece, nonostante questo, la firma di Manfredi non è mai arrivata e non ha voluto oggi chiudere la questione con me. Oramai non credo più a questi personaggi, ma andrò avan ti in tutte le sedi civili e penali per far valere i miei diritti ed avere giustizia"