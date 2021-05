I grandi temi in casa Sampdoria in questo momento riguardano la ricerca del nuovo allenatore e i discorsi relativi al prolungamento o all'eventuale addio di Carlo Osti e Riccardo Pecini. Le situazioni vengono portate avanti in parallelo da Ferrero, dal momento che il contratto dei dirigenti scadrà a fine giugno.



Secondo Il Secolo XIX le priorità Viperetta ora sarebbero cambiate. Ferrero avrebbe deciso prima di discutere e arrivare ad una conclusione definitiva in merito alle situazioni di Osti e Pecini, per poi dedicarsi all’allenatore. Ferrero sarebbe atteso questa sera a Genova, e da domani ogni giorno potrebbe essere buono per un incontro con Osti e Pecini, separatamente o in gruppo.