Va bene va bene ora vado a dormire.... per un paio d’ore. Fantastica foto. Grazie #educazionesampdoriana pic.twitter.com/DGxERoQKtd — enrico mantovani (@EnricoMantovani) 29 marzo 2019

Sono ore convulse per la, con le voci sul possibile passaggio di mano del club blucerchiato che si rincorrono sull'asse che va tra Genova, sponda blucerchiata, e la Sicilia. Il presidente doriano Massimoin queste ore si trova a, si sospetta per una serie di incontri propedeutici all'acquisto del club. L'agenzia di comunicazione G​PS ha riportato una frase che sarebbe stata pronunciata da Ferrero nei confronti della squadra rosanero, "". Espressione, quella relativa ai 'colori più belli del mondo', tipicamente associata al blucerchiato della Samp, e che logicamente ha fatto innervosire i tifosi doriani.Poco dopo è arrivata la smentita di Ferrero: ". Ad alcuni viaggiatori del Roma-Palermo ho detto che la Sampdoria ha i colori più belli del mondo e il Palermo i colori delle femmine e delle rose". Ferrero, secondo la versione del presidente doriano, sarebbe a Palermo non per questioni legate alla società ma per un progetto sul calcio femminile insieme all’ex calciatrice Pamela Conti.Nel frattempo, sono arrivati anche i tweet dell'ex presidente Enricorelativi alla possibile cessione della società. Prima il figlio dell'indimenticabile Paolo ha ripreso un'immagine postata il 29 marzo e relativa alla possibile cessione del club, accompagnata dalla didascalia "Sei ancora lì?" poi, in risposta ad un tifoso che chiedeva se il cinguettio fosse legato alla questione societaria, Mantovani ha risposto così: "​Si. Alla luce dell’ultima offerta fatta a Ferrero stavo rivedendo quanto fosse successo in questi mesi e quando mi è ricomparsa quella foto di #educazionesampdoriana mi è venuto d’istinto chiedere se fosse ancora in quella posizione.".